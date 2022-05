Am Samstag geht es los : Homburg im Zeichen des Musiksommers

Das Pasadena Roof Orchestra eröffnet den Neustart des Homburger Jazzfrühschoppens an diesem Samstag. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Selten ist die Saison der Jazzfrühschoppen und „Querbeat“-Abende in Homburg so sehnlich erwartet worden. Nun soll es an diesem Samstag auf Homburgs Marktplatz wieder losgehen – den Anfang macht das Pasadena Roof Orchestra.