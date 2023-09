Schulpsychologin gibt Tipps Am Montag beginnt die Schule: Was das für Kind und Eltern bedeutet

Wenn ein neuer Lebensabschnitt anfängt, ist die Aufregung groß. Da geht es Kindern nicht anders als Erwachsenen. Ein solcher Tag, an dem sich für Eltern und Kinder vieles ändert, ist im Saarland der 4. September, denn da kommen die Kleinsten zum ersten Mal in die Schule, und die Größeren wechseln an eine weiterführende Einrichtung.