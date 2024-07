Strandfest in Jägersburg Tausende feiern am Schlossweiher

Die mittlerweile 84. Auflage des Jägersburger Strandfestes endet am heutigen Montag um 22.45 Uhr mit einem großen Höhenfeuerwerk. Dieses abschließende Feuerwerk – gezündet von der Mitte des Schlossweihers aus – hat eine lange Tradition. Bereits bei einbrechender Dunkelheit versuchen die Besucher, einen Platz mit optimalem Blick in den Jägersburger Nachthimmel zu ergattern. Bevor es losgeht, verstummen die letzten Songs auf der Bühne am Weiherdamm, wo von 19 bis 22.45 Uhr die bekannte Coverband Don‘t Stop noch einmal Vollgas geben will.