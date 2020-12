LfS führt Arbeiten bei Homburg durch : Freitag auf der A6 mehr Fahrtzeit einrechnen

Im Zuge der Arbeiten zum dritten Ohr an der Autobahn A6 in Höhe der Anschlusstelle Homburg/Bexbach startet der Landesbetrieb für Straßenbau diesen Freitag, 11. Dezember, mit dringenden Sanierungsarbeiten an der Entwässerung. Dafür werde in Fahrtrichtung Mannheim ab 9 Uhr der linke Fahrtreifen eingezogen, der Verkehr über einen Behelfsfahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt, und anschließend etwa 100 Meter weiter auf die Gegenfahrbahn geleitet.