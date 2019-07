Reparieren statt wegwerfen : Nächster Reparatur-Treff am 1. August in Erbach

Erbach Bereits seit einer Weile gibt es die Reparatur-Treffs in Erbach, Am Donnerstag, 1. August, findet nun der nächste im Aufenthaltsraum der Ausbildungsstätten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Lappentascher Straße 100, Gebäude 10a, statt.

Zwischen 15 und 18 Uhr versuchen ehrenamtliche Handwerker, defekte Kleinartikel, beispielsweise kleinere Elektrogeräte wie Radios, oder kleinere mechanische Gegenstände wieder instand zu setzen. Aufgrund der großen Nachfrage und um lange Wartezeiten zu vermeiden, kann jede Besucherin und jeder Besucher nur einen defekten Artikel mitbringen, schreibt die Stadt Homburg weiter in einer Pressemitteilung. Für die wartenden Interessenten stehen Kaffee und Gebäck bereit.