Kolumne Unsere Woche Bittere Wahrheiten am Königsbruch

Es scheint in der Breite bei den Nutzern des Campingplatzes Königsbruch noch nicht wirklich angekommen zu sein: So wie es ist, wird es hier nicht bleiben. Sie werden sich von ihren „Häuschen“ trennen müssen, egal wie groß die sind, egal mit wie viel auch finanziellem Aufwand hier an-, ausgebaut und aufgehübscht wurde. Alles muss weg, auch Campingmobile und Co., die hier offenbar oft so fest installiert sind, dass sich praktisch keiner mehr richtig daran erinnern kann, wann diese jemals über eine Straße bewegt wurden. Dass so gut wie nichts erhalten bleiben kann, steht aber genau so in den Unterlagen, die dem Stadtrat vorgelegt wurden. Und auf deren Grundlage nun der Entwurf eines Bebauungsplans verabschiedet wurde. Es ist bisher nur ein Entwurf, aber an den Fakten ändert sich ja nichts. Es geht um Brandschutz, aber auch um andere Auflagen.