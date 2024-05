Filmprojekt am BBZ Homburg Wer sichert sich den „weißen Wolf“?

„Und Action!“ Mit diesen beiden magischen Worten sorgt Thomas Scherer an einem Montag im Mai für Bewegung am Filmset. Es ist Drehtag am Berufsbildungszentrum (BBZ) Homburg. Wie im vergangenen Jahr sind es Schülerteams der Klassenstufen elf und zwölf, die unter der Anleitung von Thomas Scherer ganz unterschiedliche Themen in bewegte Bilder verwandeln.