Frauen können Geld : Frauen und die Geldvermehrung

Frauen sind in der Vergangenheit eher für das „kleine Geld“ und den „Spargroschen“ zuständig gewesen. Um die Vermögensanlage bei der Bank kümmerten sich die Männer. Dieses Rollenklischee gilt es aufzubrechen, wenn die Frauen der Altersarmut entgehen wollen. . Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Homburg Wie gehen Frauen mit Geld um? Warum interessieren sie sich so wenig für Geldanlagen? Ist Geld Männersache? Am 8. März im Sitzungssaal des Homburger Rathauses geht’s zur Sache.

Es ging schon mal um Stress im Beruf, um den Sinn des Lebens und um Glück. Doch diesmal hat das große Karrierefrühstück, das vom Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises einmal im Jahr veranstaltet wird, ein ganz profanes Thema: nämlich Geld.

Es sei überhaupt nichts Verwerfliches, über Geld zu reden, finden Anke Michalsky, die Frauenbeauftragte der Stadt Homburg, und Birgit Rudolf, die Leiterin des Frauenbüros des Saarpfalz-Kreises, die zu Gast in unserer Redaktion waren. Denn Geld gehe Frauen und Männer gleichermaßen etwas an und sei keineswegs ein Randthema. „Umfragen ergeben, dass Frauen an Geldanlagen genauso interessiert sind wie Männer“, betont Birgit Rudolf, „es ist nur so, dass es oft die Männer sind, die sich ums Geld kümmern und die Frauen ihnen dieses Feld überlassen.“

Info Frauenfrühstück mit viel Information Das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises veranstaltet am Sonntag, 8. März, um 10 Uhr in Kooperation mit dem Frauenbüro Homburg, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Saarpfalz und der vom europäischen Sozialfonds geförderten Koordinierungsstelle „Frau & Beruf“ ein Karrierefrühstück. Nach einem Frühstück mit Kaffee und Tee aus fairem Handel führt die Kölner Finanzexpertin Birgit Wetjen in einem Vortrag aus, welche Armutsfallen für Frauen bestehen, wie sie in einem Zinstief gegensteuern können und wieso man sich in Gelddingen nicht unbedingt auf seine Intuition verlassen kann. Die Diplom-Volkswirtin arbeitet als Journalistin, Autorin, Moderatorin und Coach und leitet seit 2017 die Redaktion eines unabhängigen Frauenfinanzportals. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Eintrittskarten sind für 16 Euro (an der Tageskasse für 20 Euro), ermäßigt für 14 Euro (Tageskasse 18 Euro) im Frauen-Forum, Scheffelplatz 1, Homburg erhältlich. Kinder bis zu zehn Jahren sind frei. Das üppige Frühstück mit warmen und kalten Gerichten wird in Form eines Büffets angeboten und steht in einem benachbarten Raum. Infos und Kartenreservierung per E-Mail unter frauenbuero@saarpfalz-kreis.de oder Tel. (0 68 41) 1 04 71 38.

Das sei allein schon deshalb fatal, „weil statistisch gesehen die Frauen älter werden und dann plötzlich vor der Aufgabe stehen, ihre Finanzen regeln zu müssen, beziehungsweise feststellen, dass sie von Altersarmut bedroht sind“, fügt Anke Michalsky hinzu. Denn tatsächlich sei es so, dass Männer im bundesdeutschen Schnitt 1200 Euro Rente bezögen, Frauen hingegen nur 700 Euro, sofern sie keine Zusatzversicherung haben.

Was also tun? „Man muss früh anfangen, sich darum zu kümmern, dass man im Alter gut versorgt ist“, betont Michalsky. Und somit wäre man wieder beim Thema des Frauenfrühstücks angelangt: Frauen müssen sich selbst um ihr Geld kümmern. Natürlich hört sich das Motto des Vormittags am 8. März griffiger an: „Frauen können Geld“.

Dass sie das können und wie sie das können - darüber wird die Volkswirtin Birgit Wetjen im großen Sitzungssaal des Homburger Rathauses einen anderhalbstündigen Vortrag halten.

Wir haben sie im Vorfeld gefragt, warum viele Frauen beim Thema Geldanlage oftmals Berührungsängste haben. „Frauen haben sich traditionell ums kleine Geld gekümmert, also um die Haushaltskasse“, so Wetjen, „für das große Geld, also den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge, waren die Männer zuständig.“ Warum gerade ältere Frauen Berührungsängste mit Geldanlagen haben, die über ein Sparbuch hinausgehen, sei auch dadurch zu erklären, dass Frauen erst ab 1962 ein eigenes Konto ohne Einwilligung des Ehemanns eröffnen durften.

„Das prägt natürlich das Verhalten und bedeutet für viele ältere Frauen, dass sie nie ein Verhältnis zum Aufbau einer eigenen Vermögensanlage entwickeln konnten“, so Michalsky. Hinzu komme, dass gerade Frauen vermehrt im Geringverdiener-Sektor zu finden seien, so dass sich der Aufbau eines eigenen Vermögens ohnehin erübrige, weil gar nichts zum Ansparen da sei.

Wie Birgit Wetjen betont, ändere sich aber allmählich die Sichtweise auf das Thema „Frauen und Geld“: „Die Banken und Sparkassen, ein Sektor, in dem übrigens viele Frauen beschäftigt sind, ändern ihre Werbe-Strategien und sprechen verstärkt Frauen an.“

Auch andere Finanzdienstleister wie etwa private Vermögensberater, seien dabei, die neue Kundenschicht „gut verdienende Frauen“ zu bedienenen und zu umwerben, „in der Vergangenehit wurden Frauen und ihre Bedürfnisse seitens der Finanzindustrie kaum berücksichtigt“, so die Expertin.

Frauen müssten sich vor allem von der Vorstellung frei machen, nicht genug von Geldanlagen zu verstehen. Außerdem sollten sie einsehen, dass der gute alte Spargroschen, für den sie traditionell zuständig waren, keinerlei Zinsen mehr bringe. Auch tief verankerte Glaubenssätze wie „Geld ist die Wurzel allen Übels“ oder „Börse ist nur was für Reiche“ oder „Börse ist ein Casino“ sollten über Bord geworfen werden. Natürlich ginge es hier nicht ums „Zocken an der Börse“, sondern um eine langfristige Geldanlage beispielsweise in einem seriösen Fond, über den man sich bei der Bank oder Sparkasse oder auch in Finanzfachmagazinen informieren könne.

Frauen seien heute emanzipiert und gut ausgebildet, aber Geld, Börse oder Vorsorge, interessiere sie immer noch viel zu wenig, bedauert Birgit Rudolf. Viele Frauen verzichteten zugunsten der Familie auf Karriere und Einkommen und überließen es dem Partner, sich um gemeinsame Finanzen zu kümmern. „Das kann, muss aber nicht gut gehen. In Deutschland wird jede dritte Ehe geschieden, in Großstädten sogar jede zweite. Die finanziellen Konsequenzen einer Scheidung sind für Frauen mitunter gravierend, wenn sie keine Vorsorge getroffen haben,“ so Rudolf weiter.

Der Hintergrund der ganzen Veranstaltung sei das große Anliegen des Frauenbüros, nämlich „der Kampf gegen Frauenarmut“, so Anke Michalsky. Und der beginne nun mal nicht bei der Bank, sondern bei der Berufswahl. „Um ein Vermögen zu bilden, muss erst einmal so viel Geld verdient werden, das man sich jeden Monat etwas zurücklegen kann.“

Dazu sollten sich Mädchen schon in jungen Jahren genau überlegen, ob sie wirklich im Geringverdiener- Bereich bleiben wollten: „Jeder kann mal klein anfangen, aber Mädchen sollten sich informieren, ob der Berufsweg, den sie einschlagen wollen, Entwicklungsmöglichkeiten bietet und damit ein Gehalt drin ist, von dem sie alleine leben können“, betont Birgit Rudolf.

Anke Michalsky (links), Frauenbeauftragte der Stadt Homburg, und Birgit Rudolf, Leiterin des Frauenbüros des Saarpfalz-Kreises, waren zu Gast in unserer Redaktion. Foto: Christine Maack