Zwölf Winzer aus Südfrankreich reisen an „Fête des Vins“: Genießen bei der Weinmesse in Kirkel

Anfang Mai liegt Kirkel in Südfrankreich. Das liegt aber nicht an irgendwelchen tektonischen Verschiebungen, sondern am ganz besonderen Angebot eines Weinladen. Die Limbacher Weinhandlung „Vindumi/ Paul-Hock GmbH“ lädt nämlich an zwei Tagen zur Weinmesse samt Fest in und an der Dorfhalle ein. Der Name des Ladens ist dabei eigentlich schon selbst Programm, entstanden sei er aus einer Verbindung der Worte „Vin du Midi“, Wein aus dem Süden Frankreichs, erklärt Florian Hock-Küttel, der Juniorchef des ausrichtenden Geschäfts, das bereits seit 2013 Weine eben aus diesem Landstrich importiert, die man vor Ort in der Weinbar auch genießen kann.