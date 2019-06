Hochschulwoche : Die Hochschulwoche bietet wieder viele Begegnungsmöglichkeiten

Homburg . Vom 24. bis zum 28. Juni findet zum 58. Mal die Homburger Hochschulwoche statt. Seit sechs Jahren fällt sie nun schon in den Juni, nachdem sie über 50 Jahre lang auf den November terminiert worden war.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind am Montag, 24. Juni, um 19.30 Uhr zur Eröffnung in den Großen Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Den Festvortrag zum Thema „Klimawandel und Infektionskrankheiten“ hält Professor Sören Becker, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene. An diesem Abend wird auch der 20. Wissenschaftspreis der Stadt Homburg verliehen. Am Dienstag, 25. Juni, beginnt um 14 Uhr, ebenfalls im Großen Sitzungssaal des Rathauses, der 2. Ethiktag im Rahmen der Paul-Fritsche-Stiftung mit dem Thema „Der ältere Patient“ – Ethische Anforderungen an eine humane Medizin.“ Donnerstags, am 27. Juni, um 18.30 Uhr lädt Professor Thomas Vogt zum Vortrag „Mir fallen die Haare aus!“ in den Hörsaal der Dermatologie im Gebäude 6 ein. Abgeschlossen wird die Hochschulwoche am Freitag, 28. Juni mit der Langen Nacht der Wissenschaften (wir berichteten).