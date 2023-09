Verein „Miteinander gegen Krebs“ Countdown für Spendenlauf gegen Krebs

Die letzten Wochen, bevor am Sonntag, 17. September, um 10 Uhr endgültig der Startschuss fällt für den großen Spendenlauf gegen Krebs haben es für das Helfer- und Organisationsteam in sich. Sie stecken mitten in den Vorbereitungen und haben alle Hände voll zu tun, berichtet Laura Ketter vom veranstaltenden Verein „Miteinander gegen Krebs“. Die letzte Zeit sei „sehr arbeitsintensiv“ gewesen.