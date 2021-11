Ehrenmedaille der Stadt Ilmenau : Alt-Oberbürgermeister Reiner Ulmcke ausgezeichnet

Homburg Homburgs Bürgermeister Michael Forster händigte ihm die Ehrenmedaille der Partnerstadt Ilmenau aus.

Da Reiner Ulmcke an dem Empfang der Partnerstadt aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, nahm an seiner Stelle Bürgermeister Michael Forster, der in die Partnerstadt gereist war, die Medaille entgegen. Nun konnte Bürgermeister Forster die Auszeichnung an den früheren OB aushändigen. Bei einem Treffen im Rathaus übergab der amtierende Verwaltungschef die Ehrenmedaille und eine Urkunde an den heute 84-jährigen Reiner Ulmcke.