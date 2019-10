Ehrung : Jessica Lehberger Beste im Gartenbau

Die 21-jährige Jessica Lehberger hat eine ausgeprägte Lese-Rechtschreibschwäche. Nun arbeitet sie als Gehilfin im Gartenbau mit Schwerpunkt Zierpflanzenbau. Foto: Cordula-Irene von Waldow

Homburg Die 21-Jährige absolvierte mit Erfolg ihre Ausbildung im Berufsbildungszentrum des Jugenddorfes in Homburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Jessica Lehberger hat ihre Chance ergriffen und ihr Leben in die Hand genommen. Die 21-jährige Gehilfin im Gartenbau mit Schwerpunkt Zierpflanzenbau wurde kürzlich bei der Absolventen-Feier im Jugenddorf Homburg als Landesbeste ausgezeichnet (wir berichteten).

„Viele haben an mir gezweifelt, viele aber auch an mich geglaubt“, erinnert sie sich an schwere Zeiten. Die junge Frau aus Illingen hat eine ausgeprägte Lese-Rechtschreibschwäche. „Lesen gelernt habe ich erst hier im Christlichen Jugenddorf (CJD). Jetzt lese ich manchmal sogar ein einfaches Buch“, erzählt sie. Sie gehört zu den besonderen Menschen, denen die Bildungsinstitution mit den christlichen Menschenwerten unter dem Motto „Jeder ist wichtig, keiner darf verloren gehen“, seit 40 Jahren den Weg in ein eigenständiges Leben ebnet. Einem engagierten Lehrer, der ihr Prüfungsfragen vorlas und ihre Antworten notierte, verdankte sie ihren Hauptschulabschluss. Das Lernen selbst macht der Musterschülerin wenig Mühe, nur das Lesen wollte nicht gelingen. In der Zeit der Berufsvorbereitung hatte sie einen „Hänger“. „Ich habe mir die Ausbildung nicht zugetraut und wollte abbrechen“, erinnert sie sich.

Doch die Motivation durch das engagierte CJD-Team war stärker, die ehrgeizige junge Frau nutzte ihre Chance mit großem Elan. Auf vielen Wegen wurde versucht, ihr das Lesen beizubringen, bis der Knoten platzte. „Das Schaffen war nie das Problem“, beschreibt sie ihre Freude an der Arbeit mit den Pflanzen von Anfang an. Deshalb betrieb sie ihre Ausbildung mit so großem Engagement und Interesse, dass sie am Ende die beste Abschlussprüfung bei den Gartenbauhelfern geschafft hat.