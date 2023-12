Alleine im Restaurant Das Geschwätz am Nachbartisch

Wenn man alleine ins Restaurant geht, ist das immer so eine Sache. Ich saß kürzlich im Süden in der Sonne, schlürfte friedlich meinen Pastis – und zack, schon saßen zwei junge Damen neben mir. Das Problem ist, dass man gar nicht hören will, was die sich so erzählen, und obendrein ist es unhöflich, zu lauschen, aber ich will bei dem Quatsch auch gar nicht lauschen, ich will nur meine Ruhe. Also spielte ich an meinem Handy. Irgendwann kam mein Essen, und nun war ich der Konversation von nebenan hilflos ausgeliefert. „Und dann hab‘ ich gesagt, und dann hat er gesagt, und dann ich so, und er so….“ und „Waaas? Das hast Du ihm gesagt? Und was hat er gesagt? Und du so?“ „Also ich hab ihm gesagt, so geht das nicht, dann hat er gesagt, und ich so…“