Mit zwei Messern in der Homburger Innenstadt : 26-Jähriger beschädigt 14 Autos

Ein 26-Jähriger Mann hat in der Homburger Innenstadt mehrere Autos mit Messern beschädigt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Ein 26-Jähriger ist am Montagabend, 1. März, dabei erwischt worden, als er gerade an einem Fahrzeug in der Unteren Allee in Homburg die Reifen mit einem Messer platt stach. Die Polizei habe den Mann nach Hinweisen von Zeugen in der Nähe festnehmen können, hieß es in der Mitteilung weiter.

Er habe zwei Messer mit sich getragen. Der Täter habe dann zugegeben, noch weitere Fahrzeuge in der Innenstadt beschädigt zu haben. Nach ersten Erkenntnissen seien insgesamt 14 Fahrzeuge betroffen, so die Polizei. Der geistig verwirrte Mann habe unter alkoholischer Beeinflussung gestanden und wurde in eine nahe gelegene Psychiatrie gebracht.