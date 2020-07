Kabarett am 3. Juli : Alice Hoffmann in der Icelounge

Alice Hoffmann gastiert derzeit mit dem Kabarett-Stück „Zeichen der Zeit“ im Saarland. Sie hat dabei keine Probleme, sich selbst zu parodieren und sich auch mit ihrer Erscheinung richtig aufs Korn zu nehmen. Foto: Alice Hoffmann

Homburg Am Freitag, 3. Juli, tritt um 19 Uhr Alice Hoffmann mit ihrem Programm „Die Zeichen der Zeit“ in der Icelounge Homburg in der Mainzer Straße 77 auf. Als „Es Hilde“ aus der ARD-Kultserie „Familie Heinz Becker“ wurde Alice Hoffmann bundesweit bekannt in ihrer Paraderolle der naiven, lieben aber einfältigen Hausfrau.

Aktuell ist sie als Vanessa Backes in der TV-Comedy-Serie „Schreinerei Fleischmann“ und in der Kabarettsendung „Spätschicht“ zu sehen.

„Zeichen der Zeit“ ist der Titel ihres neuen Soloprogramms. Am Kaffeetisch werden die Zeichen der Zeit am eigenen Körper aber auch in der heutigen Gesellschaft gedeutet, kündigt der Veranstalter in einer Pressemitteilung an. Weiter heißt es: „Doch von gemütlicher Kaffeekränzchen-Atmosphäre keine Spur. Ihre Gedanken laufen Amok: Passen Frauenfußball, Burka und Demokratie zusammen in das Deutsche Wohnzimmer? Oder wird der Raum dringend gebraucht für Sahnetorte, Fitnesswahn und Rassismus? Was wird aus dem Saarland, wenn AKK Kanzlerin wird? Wie geht man korrekt mit farbigen Oberärzten um?“

Hinter antiquierter Kassengestell Brille und gewagtem Kittelschürzen-New-Look-Blusenkleid stecke eine patent-gewiefte, begriffsstutzig-schlaue, naiv-kluge, provinzielle Dame von Format, heißt es in der Ankündigung.