Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz sinkt im Saarpfalz-Kreis auf 64,0

Die Corona-Inzidenz im Saarpfalz-Kreis sinkt weiter. Vieles ist mit Negativ-Test wieder möglich. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Corona-Inzidenz im Saarpfalz-Kreis sinkt weiter. Nachdem das Robert-Koch-Institut am Freitag, 21. Mai, einen Wert von 76,2 ausgewiesen hatte, waren es am Folgetag 75,2. Über Pfingsten hielt der Trend an, wie aus den neuen RKI-Zahlen hervorgeht: 68,2 am Sonntag und sogar nur mehr 64,0 am Montag lassen inzwischen sogar das Unterschreiten der 50-er Marke in Greifweite rücken.