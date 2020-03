Kostenpflichtiger Inhalt: Taktikspiele auf früherer Schießanlage : Airsoft-Projekt bei Kleinottweiler geplant

Mitglieder der IG Airsoft Saarpfalz sind dabei, das Gelände mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen auszustatten. Foto: Christoph Schaum

Kleinottweiler Ein privater Verein will auf der früheren Bundeswehrschießanlage Taktikspiele abhalten. Anwohner stört, dass die Spieler in militärischer Kleidung und mit echt aussehenden Waffen unterwegs sind, allerdings verschießen diese nur Maiskügelchen. Auch die Bexbacher Verwaltung zeigt sich skeptisch.

Mit ihnen machen die Spieler Selfies, sie laben sich an der Munition aus Maisstärkekügelchen, die sie auf dem Boden finden: Gans Gustav und Ziege Hennes sind schon die Kult-Maskottchen der Airsoft Interessengemeinschaft (IG) Saarpfalz. Deren acht Mitglieder bereiten gerade das 50 000 Quadratmeter große Areal um die alte Schießanlage in Kleinottweiler dafür vor, ein- bis zweimal im Monat für sich im privaten Spieltage veranstalten zu können, als „Playground Wolfsdell“. Die ehemalige Schießbahn der Bundeswehr gehörte zur Saar/Pfalz Kaserne, war nur von 1967 bis 1996 in Betrieb. Was so mancher Einwohner mit Skepsis betrachtet. Die IG will daher vor allem auch „Airsoft“ entstigmatisieren und mit Vorurteilen aufräumen.

Um was geht es überhaupt? Airsoft ist ein taktisches Geländespiel, bei dem Teams mit Spezial-Waffen ausgerüstet sind. Diese verschießen besagte Maiskügelchen und das mit einer gewissen Geschwindigkeit. Wie groß diese ist, regeln Benutzungsbestimmungen, es wird auch vor jedem „Spiel“ verpflichtend gemessen, erläutert IG-Sprecher Christoph Schaum. Treffer spüre man, aber es entstünden etwa keine blauen Flecken, auch wegen der verpflichtenden Schutzausrüstung wie Mundschutz oder Schutzbrille. „Es ist, wie wenn man mit Erbsenpistolen aufeinander schießt“, erklärt Schaum. Ist man sich zu nah, wird auch nicht geschossen. Es gehe gerade nicht darum, sich möglichst oft abzuschießen, sondern im Idealfall weder zu schießen, noch getroffen zu werden.

Info Hintergründe zu einem Airsoft-Spieltag An einem Spieltag können 40 bis 60 Leute teilnehmen, acht bis zehn IG-Mitglieder sind für die Organisation, Prüfungen, Schiedsrichtertätigkeiten im Einsatz. Eine Spielgebühr wird nicht fällig, allerdings eine Eintritts­spende erbeten. Die Teams kommen auch aus Heidelberg oder Mannheim. Wie lange ein Spiel dauert, hängt von der Zahl der Mitspieler und Lust und Laune ab. Eintägige Missionen sind ebenso denkbar wie 45 Minuten währende. Die Premiere des Geländes ist für den 19. April geplant. Ein weiteres Spielfeld befindet sich in Steinbach bei Ottweiler, es liegt gleich hinter dem Sportplatz. www.airsoft-ig.de/Startseite

Und das, während die Teams – oft in Militärkleidung – Missionen auf dem Gelände erledigen. Also etwa, mehrere verteilte Fahnenmasten „erobern“, verteilte Gegenstände finden oder Bunker einnehmen. Oder einen „Spezialisten“ zu einem bestimmten Punkt eskortieren. Szenarien, die man etwa aus Video- und Computerspielen kennt. „‚Call of Duty‘ nicht auf der Couch sondern mit Bewegungen“ nennt Schaum das schmunzelnd. Wer getroffen ist, muss eine Zeitlang ins Lager zurück, ähnlich etwa einer Auszeit nach einer Roten Karte im Handball.

Airsoft sei ein Sport, betont Schaum: „Es ist Spielzeug, gleichzeitig aber auch nicht.“ Was manchen stört: dass die Waffen so echt aussehen. „Die Waffen sind Abfallprodukte von echten Pistolen oder Gewehren, nur das Innenleben ist komplett anders. Es gibt beispielsweise keine futuristisch-gestalteten“, erklärt Schaum. Airsoftwaffen funktionieren mittels Federdruck oder CO 2 -Kapseln.

Es gebe in der Region über 28 Teams, die sich nun unter dem Dach der IG als eine Art Verband organisieren. Schaum, früher bei der Bundeswehr, später Student der Sportwissenschaft, jetzt beruflich im Event-Management unterwegs, sei durch Freunde im vergangenen März auf Airsoft aufmerksam und sogar zum Kopf der IG geworden. Als Folge deren Etablierung wolle sich am 7. März eine weitere in Bayern gründen. „Fernziel ist 2025 ein Zusammenschluss solcher IGs in allen Bundesländern, auch im Sinne der Außendarstellung“, hofft Schaum.

Seiner IG, die die Spielfläche in Klein­ottweiler von Geländeeigentümer Steffen Schindler unentgeltlich nutzen darf, gehörten unter anderem ein Elektriker, Schreiner, Jurist und Forstwirt an. Sachverstand, den man unter anderem bei der Herrichtung des Kleinottweiler Geländes gut habe gebrauchen können, auf dem die Söhne des Besitzers früher schon Airsoft gespielt hätten. So habe man in 419 Helferstunden für rund 6000 Euro Fangnetze an den Bäumen installiert, dazu die schon bestehende Umzäunung mit Matten zusätzlich abgesichert und an Stellen, an denen etwa Wege entlang führen, eine zweite Zaunsicherung auf dem Gelände eingezogen. So sollen auch eventuelle Querschläger keinen Wanderer treffen können. Die Hauptspielfläche an der Ex-Schießanlage liege ohnehin in einem acht Meter tiefen Bereich. Man schreibe Sicherheit sehr groß. In einem Airsoft-Spielfeld in Veckring/Frankreich achte man weder auf die Schutzausrüstung noch die Schießgeschwindigkeit der Waffen, zieht Schaum einen Vergleich.

Obwohl es sich bei dem Spielfeld in Kleinottweiler um eine abgesicherte Angelegenheit auf einem Privatgelände handelt, hatte Bexbachs Bürgermeister Christian Prech (CDU) die IG nach eigenen Angaben darauf verwiesen, dass diese vom Saarpfalz-Kreis einen Bauantrag beziehungsweise eine Genehmigung einholen muss. „Eine erste Stellungnahme von Seiten Stadt in Bezug auf Baurecht verlief negativ da, sich der Schießstand in einem Außenbereich befindet. Momentan liegen die Unterlagen bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde zur Prüfung“, so Bürgermeister Prech auf Nachfrage.

Die Untere Bauaufsicht des Saarpfalz-Kreises erklärt, dass es „für die vom Betreiber gewünschte Nutzung des Geländes für eine Airsoftschießanlage einer Baugenehmigung bedarf. Da es sich um einen Außenbereich handelt, wird empfohlen, eine Bauvoranfrage zu stellen. Auflagen werden im Zuge des baurechtlichen Verfahrens geprüft. Im Falle einer fehlenden Baugenehmigung kann die UBA eine Nutzungsuntersagung aussprechen.“

Das hofft die IG nicht. Auch Ärger mit den Bürgern will sie nicht. Im Gegenteil plant sie nicht nur die Eintragung als Verein ins Vereinsregister der Stadt Bexbach, sondern auch ein Benefizspiel zu Gunsten eines sozialen Projekts in Bexbach. Sie will auch zur gemeinsamen Blutspende aufrufen, einen Tag der offenen Tür veranstalten, um Berührungsängste zu überwinden und Kontakte zur Bevölkerung zu knüpfen und sich an Aktionstagen beteiligen, etwa bei Festen oder Müllsammelaktionen.

Beim Bürgergespräch in Kleinottweiler gab es zu dem Thema einige kritische Fragen. Foto: SZ (Daniel Heintz)