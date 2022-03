Eine Justizbeauftragte für Kinder : Die Justiz ist nicht für Kinder gemacht

Kinder haben Angst vor schwarzen Richterroben, dunklen Räumen und bohrenden Fragen. Foto: picture alliance / Bildagentur-online/Begsteiger/dpa Picture-Alliance / Bildagentur-online/Begsteiger

Homburg Kinder kommen in der Justiz häufig vor: als Zeugen, als Opfer, als Druckmittel in Gerichtsprozessen. Trotzdem werden sie kaum wahrgenommen. Agata Schubert will sie sichtbar machen und sich kümmern.