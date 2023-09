Kommunalwahl 2024 im Saarland AfD kündigt Kandidaten für Landrats- und OB-Wahl an

In Homburg wird zudem ein Oberbürgermeister gewählt, im gesamten Saarpfalz-Kreis der Landrat. Dafür bringen sich die Parteien nun langsam in Stellung und ihre Kandidaten in Position. Nun hat auch die AfD am Rande eines Sommerfests ihres Kreisverband Saarpfalz in Rohrbach angekündigt, dass sie dafür ihren Hut in den Ring werfen möchte. Wie der Kreisverband der Partei mitteilte, habe der saarländische AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth seine Bereitschaft zur Kandidatur bei der Wahl zum Landrat verkündet.