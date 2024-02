„Wir wollen endlich mal gehört werden“ Alle zwei Wochen Autokorso in Homburg – diese Menschen stecken hinter den Protesten

Bauernproteste in Homburg: Viele Bauern, darunter auch junge Leute, fürchten um die Zukunft der Landwirtschaft. Sie sind es leid, als rechtsradikal eingestuft zu werden, nur, weil sie auf die Straße gehen. In einigen Jahren, so die Befürchtung, wird es im Bliesgau kaum noch Landwirtschaft geben. Das wäre dann wohl auch das Ende der Biosphärenregion in ihrem jetzigen Zuschnitt.

Foto: Maack/SZ