Diebstahl : Frau geschubst und bestohlen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Homburg Ein junger Mann steht im Verdacht am Mittwoch, 7. August, gegen 11.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße in Erbach eine 57-jährige Frau gestoßen und ihr den Geldbeutel aus der Hand gerissen zu haben, während sie ihre Einkäufe ins Auto laden wollte.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß über die Fahrbahn der Robert Bosch-Straße und den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in die Alt-Homburger Straße. Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, schwarze Haare, sauber geschnitten mit Koteletten, vermutlich südosteuropäischer Herkunft.