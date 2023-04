Was tun bei extremem Übergewicht? Adipositas – oft hilft nur noch eine Magen-Verkleinerung

Homburg · Am 22. April findet der kostenlose Adipositas-Workshop am Universitätsklinikum in Homburg statt. Wir von dem Experten Dr. Sebastian Holländer wissen, wann ein krankhaftes Übergewicht vorliegt und was man dagegen tun kann.

19.04.2023, 21:29 Uhr

Schon im Kindesalter wird oft der Grundstein für Übergewicht gelegt, es bildet sich Depotfett, das mit den Jahren immer weiter anwächst. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Übergewicht ist kein Lifestyle-Problem. Übergewicht hat auch nichts zu tun mit wohlfeilen Tipps aus Frauenzeitschriften, „so erreichen Sie Ihr Bikini-Figur“. Übergewicht, auch Adipositas genannt, ist eine chronische Krankheit, betont Oberarzt Dr. Sebastian Holländer, der am Uniklinikum in Homburg das Kompetenzzentrum für Adipositas- und metabolische Chirurgie leitet, das zur Klinik für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie gehört. Leiter der Klinik ist Professor Matthias Glanemann, auf dessen Initiative der jährliche Informationstag zum Thema Adipositas zurückgeht, der diesmal am 22. April stattfindet.