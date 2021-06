Fahrradclub rät: langsam anfangen : Tipps vom ADFC für Fahrrad-Umsteiger

Homburg Wer wieder aufs Rad aufsteigen möchte, der sollte ein paar Dinge beachten. Der ADFC Saarland gibt Tipps:

Das Rad sollte verkehrssicher und auf die eigene Größe gut eingestellt sein, damit das Radeln auch Spaß macht. Man sollte es vorsichtig angehen lassen und üben, üben, üben. Zuerst im Schonraum, also etwa auf dem Parkplatz oder Schulgelände Kurven fahren, bremsen, Schulterblick probieren, einhändig fahren, Hand vor dem Abbiegen raus strecken, unwackeliges Anfahren. Dann sollte es zuerst in den verkehrsberuhigten Bereich (Tempo-30-Zone), anschließend in den normalen Verkehr gehen.