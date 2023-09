Diebstahlschutz ADFC kodiert in Homburg am Samstag Fahrräder

Homburg · Parallel zum Landmarkt in der Homburger Innenstadt bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Saar am Samstag, 23. September, von 11 bis 14 Uhr auf dem Christian-Weber-Platz eine Fahrrad-Codierung an.

19.09.2023, 12:52 Uhr

Der ADFC bietet in Homburg eine Fahrradcodierungs-Aktion an. Foto: dpa/Maurizio Gambarini