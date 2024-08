Abenteuer auf zwei Rädern Adebar-Tour: Warum sie ein Naturerlebnis für die ganze Familie ist

Vorbei an weiten Wiesenlandschaften und durch schattige Wälder im Kirkeler Bachtal führt die Adebar-Tour. Die leichte Halbtages-Radtour ist rund 24 Kilometer lang. Dabei radelt man ohne nennenswerte Steigung durch die idyllischen Bliesauen und durch das Biotop Beeden, wo sich freilebende Weißstörche, Konik-Pferde, Heckrinder und viele weitere verschiedene Vogelarten beobachten lassen. Daher hat die Tour auch ihren Namen. Denn als Adebar wird der Storch in der Fabel, im Märchen und in Sagen bezeichnet.