Sternsingeraktion Acht Sternsinger überbrachten den Segen

Die Aktion Dreikönigssingen 2024 stand in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ und sie stellte die Bewahrung der Schöpfung und der respektvolle Umgang mit Mensch und Natur in ihren Fokus. Dabei wurden auch die Herausforderungen thematisiert, vor denen Kinder und Jugendliche im Amazonas-Gebiet stehen. In den südamerikanischen Ländern Amazoniens und in vielen anderen Regionen der Welt setzen sich Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass das Recht der Kinder auf eine geschützte Umwelt umgesetzt wird, heißt es weiter.