Abwahlverfahren in Homburg : Schneidewind im Wahlkampfmodus

Jetzt ist es amtlich: Am ersten Advent entscheiden die Homburger Bürgerinnen und Bürger darüber, ob ihr derzeit suspendierter Oberbürgermeister abgewählt wird oder nicht. Eine Abwahl von Rüdiger Schneidewind wird sich bekanntlich schwierig gestalten.

Von den rund 30 000 wahlberechtigten Homburgern müssen mehr als 9000 gegen den OB stimmen, damit er direkt seine Stelle verliert. Es gibt in der jüngeren Vergangenheit im Bundesgebiet Beispiele dafür, dass eine Abwahl gelingen kann, aber in vielen Fällen ist eine solche gescheitert. Dennoch: Auch die in vergleichbaren Verfahren Erfolgreichen, die also nicht abgewählt wurden, waren zumeist bald Geschichte, spielten nie mehr die Rolle wie vor ihren Skandalen. Was wir seit Mitte der Woche von der Kommunalaufsicht weiter wissen: Auch bei einem für Schneidewind positiven Ausgang, wird eine Rückkehr ins Rathaus schwierig für ihn – sie ist quasi auszuschließen, allein wegen der Zeitknappheit im Blick auf die noch ausstehenden Verfahren gegen den Verwaltungschef.