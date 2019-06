Abibac am Johanneum : Gleich zwei Abizeugnisse in der Tasche

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler des EU-Zweiges des Homburger Gymnasiums Johanneum konnten sich in diesem Jahr über den Doppelabschluss Abibac freuen. Foto: Thorsten Wolf

Homburg „Abibac“ nennt sich das Ganze - dies steht für den Doppelabschluss Abitur und Baccalauréat. 17 Absolventinnen und Absolventen des EU-Zweiges des Homburger Gymnasiums Johanneum konnten ihren Erfolg jetzt feiern.

Was ist besser als ein Abiturzeugnis? Natürlich zwei! Und so können sich die erfolgreichen Absolventen des EU-Zweiges des Homburger Gymnasiums Johanneum seit vielen Jahren darüber freuen, mit der allgemeinen deutschen Hochschulreife auch zeitgleich das französische Pendant erreicht zu haben. „Abibac“ nennt sich das Ganze knackig kurz und steht natürlich für den Doppelabschluss Abitur und Baccalauréat.

Am Mittwochabend feierte der diesjährige Jahrgang des Johanneums diesen ganz besonderen Abschluss, zum vierten Mal war man dabei zu Gast bei Theiss Naturwaren in den Homburger Rohrwiesen. Das Unternehmen hatte in bewährter Form für die in diesem Jahr ingesamt 17 erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten die Feier ausgerichtet.

Info Sie haben jetzt das Abibac. Die Abibac-Absolventinnen und Abibac-Absolventen des Homburger Gymnasiums Johanneums im Jahr 2019 (laut der Aufzeichnung der Schule) im Überblick: Lina Balzer, Claris Basquitt, Nathalie Raidelet, Anna Niewöhner, Maren Braun, Birte Braun, Julia Lauer, Clara Schwinn, Danielle Eisenbeis, Hannah Jung, Sophie Gohl, Lea Pfannenschmidt, Oliver Rubert, Daniel Miczka, Jonas Mayer, Jonas Rädle und Yannick Kayser.

Ebenso bewährt präsentierte sich das Programm des frühen Abends: Moderiert von Danielle Eisenbeis und Oliver Rubert hatte nach einer musikalischen Eröffnung durch Lisa Balzer am Klavier dann Donatella Nardi, Ehefrau von Theiss-Geschäftsführer Giuseppe Nardi, das erste Wort. Sie brachte die Feierstunde mit dem Höhepunkt, der Überreichung der Baccalauréat-Zeugnisse, auf den Weg. Nardi betonte dabei die großen Chancen, die das grenzüberschreitende Abitur den Schülerinnen und Schülern bringe. „Die Absolventinnen und Absolventen des Abibac sind mit diesem Schulabschluss dem beruflichen Erfolg noch etwas näher gerückt als der ‚normale‘ Abiturient. Und deswegen dürfen Sie stolz sein auf diesen Doppelabschluss“, wandte sich Donatella Nardi direkt an die Noch-Schülerinnen und -Schüler des Johanneums. „Sie dürfen stolz sein auf die besonderen Leistungen, die dem erfolgreichen Abschluss natürlich vorausgegangen sind.“ Nardi machte aber auch klar, dass auf diese Leistung nun noch einiges an Bildung, Wissen und Werten draufzusetzen sei – um die besonderen, beruflichen Erfolgschancen, die das Abibac mit sich bringe, in Erfolg und Lebensqualität umzusetzen.

Nach Donatella Nardi hatte dann Oliver Schales, der Schulleiter des Johanneums, das Wort. Er rückte bei seinem „Schlusswort“ für den EU-Abi-Jahrgang 2019 das Symbol der Einladungskarte der Feier, die Rose, in den Mittelpunkt – und damit Antoine Saint-Exupérys Klassiker „Der kleine Prinz“. Dass Oliver Schales es dabei schaffte, von diesem Meisterwerk den Bogen zu schlagen bis zum Afrika-Projekt seines Vaters Hans Schales, das zeugte davon, dass der Schulleiter des Johanneums keine Rede von der Stange halten wollte – von Saint-Exupérys Rose bis zum Affenbrotbaum spannte Schales gekonnt die Brücke. Schales‘ Botschaft an die Schülerinnen und Schüler, die er selbst in Deutsch unterrichtet hatte: „Es war eine ganz wunderbare Zeit!“ Die ließ Schales auch ein vielen Einzelerinnerungen Revue passieren. Auf die vergangenen Jahre zurückblickend zollte Schales den Absolventen des Jahrgangs 2019 seinen Respekt. „Wenn man sich nämlich in eine Abiturprüfung setzt und hört einen Schüler oder eine Schülerin ‚parlieren‘, dann ist das schon große Klasse, das hat Stil, das ist eine tolle Leistung.“

Per Video richtete auch die französische Generalkonsulin Catherine Robinet eine Grußbotschaft an die Abiturientinnen und Abiturienten – und gab damit der auch vom Lehrer-Schüler-Chor und dem Chor der Absolventen unter der Leistung von Pia Maria Herrmann musikalisch gestalteten Feierstunde eine weitere Facette.