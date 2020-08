Ein feuriges Konzert : Ein feuriges Konzert zum Abschluss

Info

Viele Veranstaltungen hatten in den vergangenen Monaten wegen Corona ausfallen müssen. Umso mehr hatte sich die Homburger Kulturgesellschaft gefreut, als sie am Donnerstag, 9. Juli, 20 Uhr, mit der Reihe „Kultur im Museum“ starten konnte. Die fünf Veranstaltungen fanden an ungewöhnlichen, aber attraktiven Orten in Homburg statt, nämlich im Römermuseum in Schwarzenacker, an der Gustavsburg in Jägersburg sowie zum Abschluss jetzt an der Klosterruine in Wörschweiler.

Den Anfang macht die Rubrik Musik und Kabarett mit dem Ensemble „Unverhofft“. Die Vorstellungen fanden wegen des guten Wetters immer unter freiem Himmel statt, was den Corona-Hygiene-Regeln entsprach.