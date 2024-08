Stadtradeln in Homburg Deutlich weniger Kilometer erradelt

So ganz war es nicht die große Abschlussfeier zum Ende der Aktion Stadtradeln 2024: Zahlreiche Gruppen, die zum Gesamtergebnis Homburgs im Aktionszeitrum zwischen 2. bis 22. Juni beigetragen hatten, blieben der Veranstaltung im Homburger Waldstadion am Mittwochnachmittag fern – aus unbekannten Gründen. So auch das Gymnasium Johanneum, das sich mit einer Gesamtleistung von 51 980 gefahrenen Kilometern und eingesparten 8629 Kilogramm Kohlendioxid unter den fünf teilnehmenden Schulen mit großem Abstand den ersten Platz gesichert hat.