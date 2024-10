Kammermusiktage in Homburg sind zu Ende gegangen Zum Abschluss noch ein Kammerkonzert der Extraklasse

Schulhoff leitete 1921/22 eine fortgeschrittene Klavierklasse am Bornscheinschen Konservatorium, das in Saarbrücken zu den Vorläufern der späteren Musikhochschule zählt. Doch eine Tagebuchnotiz verrät, dass er hier nicht gerade glücklich war und deswegen bald wieder in seine Vaterstadt Prag enteilte. Dort entstand drei Jahre später das Duo für Violine und Cello, von Tim Vogler (Violine) und Jan Ickert, bravourös gestaltet. Ihre Interpretation verriet im Kopfsatz „Moderato“ und im wunderschönen „Andantino“ Schulhoffs Nähe zur spätromantischen Melodik im Übergang zum Expressionismus, in der „Zingaresca“ seine Faszination über die Musik der Roma und im ungestümen, doppelgriffreichen „Presto fanatico“ des Finalsatzes gar seine Hinwendung zum Umsturz in der Musik bis zum Dadaismus. Riesiger Applaus dankten es dem großartig aufspielendem Duo.