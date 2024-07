Abschluss des Hospizkurses im Caritas-Zentrum Saarpfalz Neue Motivation für die Hospizarbeit

Klars Motivation für dieses Ehrenamt lag darin, dass sie selbst ihren Mann vor zwei Jahren auf dem letzten Weg begleitete. Es sei nur ein kurzes Gespräch gewesen, das sie in einer Klinik mit einer Helferin hatte – „aber das hat mir so gutgetan“. So gut, dass Klar selbst auch gern etwas zurückgeben wollte an Menschen, die diese Lebensphase durchlaufen. Das Wichtigste dabei sei, erstmal den Betroffenen zuzuhören, meint sie. Auch Alexandra Hambitzer aus Ottweiler begleitete schon mal einen ihr nahestehenden Menschen bis zum Tod. „Die Umstände haben mir nicht so gut gefallen.“ Sicherlich hätten alle Beteiligten ihr Bestes getan. „Aber ich dachte, wenn man besser darüber informiert gewesen wäre, was es alles an Angeboten gibt, hätte das noch ein bisschen schöner ablaufen können.“