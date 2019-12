Pfarrer Hary verlässt die Kreisstadt : Abschied aus Homburg nach acht Jahren

Homburg Der katholische Pfarrer von Heilig Kreuz, Markus Hary, sagte bei einem gut besuchten Gottesdienst in der Kirche St. Fronleichnam den Gläubigen auf Wiedersehen.

Äußerst beliebt war Pfarrer Markus Hary von der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz in Homburg. Offiziell wird er nach acht Jahren Tätigkeit in der Kreis- und Universitätsstadt seine Gemeinde zum Jahresende verlassen (wir berichteten), was von den Katholiken seiner fünf zusammengehörenden Pfarrgemeinden durchgängig bedauert wird. Am Freitag nun sagte Hary in einem mit gut 300 Gläubigen sehr gut besuchten Gottesdienst in der Kirche St. Fronleichnam schon einmal auf Wiedersehen.