Maria vom Frieden Erbach : Bagger in der Thomastraße vorgefahren

Erbach Zwei frühere Gebäude der katholischen Pfarrgemeinde Maria vom Frieden in Erbach werden derzeit abgerissen.

Mit einem Tag Verspätung ging es los: Statt wie vorgesehen am Mittwoch haben am Donnerstagnachmittag die Abrissarbeiten der Gebäude in der Thomastraße 28 und 30 im Westen des Stadtteils Erbach begonnen. Grund für die Verzögerung war ein defekter Bagger. Das ehemalige Pfarrheim und Schwesternwohnheim der Pfarrei Maria vom Frieden war vor einiger Zeit der Stadt Homburg übereignet worden. Bestandteil dieses Vertrages ist nun der Rückbau der Gebäude. Die dabei entstehende Freifläche soll als Erweiterungsfläche für den Spielplatz der Kindertagesstätte genutzt werden.

Am Freitagvormittag war auch der Bauleiter des beauftragten Abbruchunternehmens Ternava GmbH aus Saarbrücken vor Ort und berichtete von einem nächtlichen Dieseldiebstahl aus dem Bagger. Stattdessen wurde von den Dieben Wasser in den Tank eingefüllt. Dies führte zu weiteren unvorhergesehenen Verzögerungen. „Es ist das erste Mal, dass mir so etwas in Homburg passiert. Die Räumlichkeiten sind hier vor Ort etwas beengt. Wir hatten ein hohes Asbestvorkommen. Der Abbruch erfolgt von oben nach unten“, berichtete Bauleiter Sven Schöler. Der anfängliche Zeitverlust stelle kein größeres Problem dar und soll wieder aufgefangen werden. Um eine unnötige Staubentwicklung für die Nachbarschaft zu vermeiden, wird im Rahmen der Abrissarbeiten Wasser auf die gerade bearbeitete Stelle gespritzt.