Eintrittspreise werden gespendet : Abonnenten unterstützen Künstler und Theater

Am 22. Oktober konzertiert das Aris-Streichquartett in Homburg im Kulturzentrum Saalbau Foto: Simona Bednarek

Homburg Viele Besucher der Homburger Veranstaltunsgreihe spendeten Eintrittsgeld von ausgefallenen Konzerten und Ausführungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Frühjahr mehrere Meisterkonzerte und Theatergastspiele im Saalbau von der Homburger Kulturgesellschaft abgesagt werden. Dabei handelte sich um die Auftritte der Musiker Renaud Capuçon und Guillaume Bellom, das Festival der ARD-Preisträger sowie das Konzert mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim und Simone Rubino. Bei den Theatergastspielen fielen die Vorstellungen „Harold and Maude“ mit den Theatergastspielen Fürth und der Psychothriller „Die Therapie“ mit dem Berliner Kriminaltheater aus.

Die Geschäftsstelle der Kulturgesellschaft hatte die Ticketinhaber für die oben genannten Stücke angeschrieben und ihnen angeboten, den Eintrittspreis zurückzuerstatten. Daraufhin meldeten sich einige mit der Idee, den jeweiligen Eintrittspreis an die Künstler spenden zu wollen. Diese Idee wurde gerne aufgegriffen; mit der Spendenaktion konnten insgesamt 3741,77 Euro eingenommen werden, die nun verteilt werden können. Die beiden Theaterproduktionen erhalten je einen Betrag von 419,75 Euro, die drei Meisterkonzertkünstler erhalten jeweils einen Betrag von 967,43 Euro. Im Namen der Agenturen bedankt sich die Homburger Kulturgesellschaft für die großzügige Spendenbereitschaft der treuen Abonnenten. Die Spendenbescheinigungen an die Abonnenten werden in den nächsten Tagen zugestellt.