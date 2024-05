Abitur in Homburg „Jetzt ist erst mal Lernpause angesagt“

Als um 13.15 Uhr die Schulglocke im Saarpfalz-Gymnasium in Homburg ertönt, herrscht auf dem langen Flur, der in der dritten Etage zur Aula führt, noch absolute Stille. Ein weißer Zettel mit der Aufschrift „Abitur. Bitte nicht stören“ hängt vor der großen Eingangstür. Am vergangenen Dienstag fand das Mathe-Abi nicht nur am SPG statt. Auch an den anderen saarländischen Gymnasien hieß es für die Schüler noch einmal: volle Konzentration!