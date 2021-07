Mannlich-Gymnasium Homburg : Top-Ergebnis trotz erschwerter Bedingungen

Homburg Die Abitur-Feier des Christian-Mannlich-Gymnasiums war von der Pandemie beeinflusst. Die Abschlüsse der Absolventen waren es offenbar nicht.

Vor der Aula die Kontrolle eines gültigen Corona-Test oder eines vollständigen Impfstatus, in der Aula eine klare Sitzordnung mit Abstand und allem Drum und Dran: Die Abifeier 2021 des Homburger Christian-von-Mannlich-Gymnasiums stand, wie nicht anders erwartet und leider immer noch nicht möglich, neben Glanz und Gloria eben auch im Zeichen der Corona-Pandemie. Zwar hatten die Lockerungen der Verordnung in den vergangenen Wochen überhaupt erst eine Feier in größerem Rahmen möglich gemacht, doch war der Festakt am Samstagnachmittag in seiner Gestaltung auch ein Ausrufe-Zeichen unter ein Schuljahr, das so sowohl die Schüler als auch die Lehrer wohl nicht noch einmal so erleben wollen. Immerhin, der Abschluss-Jahrgang 2021 hat diese Unbillen nun hinter sich. Die wirklich gute Botschaft diese Corona-Schuljahres, das ansonsten von vielen Herausforderungen geprägt war: Mit einem Abi-Schnitt von 2,15 haben die Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2021 ein wirklich gutes Ergebnis zustande gebracht, Pandemie hin, Pandemie her. Insgesamt 33 Mal stand die 1 vor dem Komma, unter den insgesamt 77 Schülerinnen und Schülern, die erfolgreich ihre Prüfungen absolvieren konnten, konnte sich Dinah Grun mit einer Gesamtpunktzahl von 893 bei 900 möglichen das beste Abitur sichern. Ebenfalls eine glatte 1,0 auf dem Abiturzeugnis erreichten auch Du Hui Xiao, Ronja Biran, Youssef Mohamed Abdelrahman, Luisa Bonaventura, Emilia Barton, Marit Sauer und Christopher Hoth. Also: In Sachen Noten konnte man den diesjährigen Abiturienten, die ja schon als Klassenstufe 11 das erste Corona-Jahr mit all seinen Einschränkungen durchleben mussten, in Sachen Pandemie nichts anmerken.