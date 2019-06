Abifeier am Mannlich-Gymnasium : Von Wahrheit und Verantwortung

Gut gelaunt präsentierten sich die Abiturientinnen und Abiturienten des Christian-von-Mannlich-Gymnasiums bei ihrer Abschlussfeier. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Abiturientinnen und Abiturienten des Mannlich-Gymnasiums haben ihre erfolgreichen Abschlüsse gefeiert – mit launigen und zugleich nachdenklichen Reden.

Von Thorsten Wolf

Die Wochen vor Beginn der Sommerferien sind auch die Zeit der Schul-Abschlussfeiern. Und solche Feiern werden zu einem nicht unerheblichen Maße von Reden geprägt. In deren Mittelpunkt stehen natürlich die Schülerinnen und Schüler, die nun die Schule verlassen und sich in einen neuen Lebensweg aufmachen.

Das gilt für alle Schulen, natürlich auch für das Homburger Christian-von-Mannlich-Gymnasium. Dort allerdings kann man sich in jedem Jahr auf eine ganz besondere Rede freuen – auf die von Schulleiter Wolfram Peters. Nicht, dass sie jetzt besser wäre als die der anderen Schulleiterinnen und Schuleiter – aber ohne Zweifel nimmt sie jedes Jahr in Form und Thema eine besondere Stellung ein. Das war auch am vergangenen Donnerstag so. Diesmal rückte Peters das Thema „Wahrheit“ in den Fokus seiner wie gewohnt launigen und wie immer multimedial gestalteten Rede an die Abiturienten und ihre Angehörigen. Als Mathelehrer, der Peters nun mal ist, nutzte er die eigentlich stringente Zahlenlehre dazu, seinen Zuhörern zu beweisen, dass eins und eins je nach Rechen-System eben nicht immer automatisch zwei ergibt.

Info Auszeichnungen für besondere Leistungen Insgesamt haben 66 Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr am Mannlich-Gymnasium erfolgreich ihre Abiturprüfung abgelegt. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,38. 15 Absolventen erreichten eine Note mit einer Eins vor dem Komma. Folgende Preise wurden vergeben: Der Scheffelpreis ging an Franka Klaproth, die Preise für Mathematik und Informatik der Saar-Uni an Naemi Grun, Wilhelm Widuslki und Nils Sauer. Den Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung konnte sich Antonia Lang sichern, Preisträger der deutschen Physikalischen Gesellschaft ist Nils Sauer. Für Wilhelm Widulski gab es auch die Auszeichnung der Gesellschaft deutscher Chemiker. Vorgeschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes wurden Emily Haber und Franka Klaproth.

Peters Botschaft: Es gibt immer mehrere Wahrheiten. Und es ist immer die Perspektive entscheidend, die man als Betrachter einnimmt. Dass das „übereinander Legen“ von verschiedenen Wahrheiten als Modell für einen Kompromiss eine gutes, weil realitätsnahes Bild ergebe, das machte der Mannlich-Schulleiter dann an den zurückliegenden Kontroversen rund um das Mathe-Abitur fest. Im Spannungsfeld zwischen der Kritik von Schülern, Lehrern und den Sichtweisen des zuständigen Ministeriums habe man es im Abgleich von Wahrheiten geschafft, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wolframs Peters Botschaft und Formel: „Ich wünsche euch einfach wahres Glück. Eure Wahrheit ist eure Wahrheit. Und mit dieser Wahrheit sollt ihr einfach froh werden.“

Auch bei der Lehrerrede von Kai Denkinger gab‘s nichts von der Stange. Tatsächlich schaffte es Denkinger mit streckenweise sehenswerter Mimik – verbunden mit einem spitzzüngigen Rückgriff auf seine Profession als Geschichtslehrer – zahlreiche Anekdoten aus den nunmehr mindestens acht Jahren Zeit am Mannlich-Gymnasium zu einem wohl treffenden und genau zeichnenden Profilbild der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten zusammenzufassen. Am Ende waren es nicht diese szenischen Beschreibungen einer gemeinsamen Vergangenheit, die Denkinger ihnen mit auf den nun beginnenden, neuen Lebensweg gab. Vielmehr mahnte er Dankbarkeit an, mit Bezug auf John F. Kennedys berühmtes Zitat „Frag nicht, was euer Land für euch tun kann, frag, was Ihr für Euer Land tun könnt!“, ein gleichzeitiger Bezug zum bilingualen Geschichtsabitur dieses Jahres. „Ich würde mir wünschen, dass ihr dankbar seid. Dankbar dafür, dass ihr in einem Land lebt, in dem man zwölf Jahre zur Schule gehen kann. Und das auch noch kostenlos. Dankbar, dass ihr mit Hilfe eurer Eltern und Lehrer heute die allgemeine Hochschulreife habt. Dankbar, dass Ihr jetzt mündig seid, gesellschaftlich und politisch.“ Der Liste dieser Dankesgründe fügte Denkinger, wie sollte es auch anders sein, dann auch den einen oder anderen Punkt mit Augenzwinkern hinzu.