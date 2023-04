Tarifkonflikt Bahnstreik und Abi am selben Tag – so rüsten sich die Homburger Gymnasien

Am Freitag stehen wieder Abiprüfungen im Saarland an – zeitgleich streikt aber auch die Bahn – kommen Schülerinnen und Schüler also überhaupt zur Prüfung? Die Gegenfrage an manchen Schulen folgte sofort: Welche Abiturienten kommen überhaupt noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule, geschweige denn zur Prüfung?