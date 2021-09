fitnesskurs : Fitnesskurs für Frauen läuft am Abend

Homburg/St Ingbert Das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises in Homburg bietet einen Fitness-Kurs für Frauen an. Der Kurs findet ab Dienstag, 5. Oktober, und an acht weiteren Dienstagen jeweils von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle der Oberlinschule, Spandauer Straße in Erbach statt.

Kursleiterin ist die Sportlehrerin Michaela Kewerkopf.