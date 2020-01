Homburg/Reiskirchen Eigentlich sollte man auf der L 218 noch einmal fahren können, bevor der Ausbau der Anschlussstelle Homburg beginnt. Nun deutet vieles darauf hin, dass die Richardstraße ganz geschlossen bleibt. Der Grund laut dem LfS: Verzögerungen bei den vorbereitenden Arbeiten.

Noch wird gar nicht richtig am dritten Ohr zur Erweiterung des bestehenden A6-Anschlusses Homburg gebaut. Hier soll es ab Juni ernst werden. Dennoch gibt es bereits Straßensperrungen, allen voran die der L 218, der Richardstraße, auf der man immer Richtung Reiskirchen fahren konnte. Dass das seit Monaten nicht mehr möglich ist, liegt an diversen vorbereitenden Arbeiten fürs „dritte Ohr“, die hier laufen (wir berichteten). Es gilt aber auch: Wird irgendwo gebaut, eine Straße, eine Autobahnzufahrt gesperrt, dann ist das immer an vielen Stellen in und um Homburg zu spüren. So wirkt sich beispielsweise derzeit eine andere Sperrung an der A 6-Auf- und Abfahrt an der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern auch im Berufsverkehr aus, der etwa über Limbach nach Homburg einpendelt. Diese Gehölzarbeiten im so genannten Innenohr der Autobahn A 6 sollen laut Ankündigung des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) aber bereits an diesem Wochenende abgeschlossen sein. Begonnen hatte man Anfang der Woche.