Gehölzarbeiten : Behinderungen an Anschluss zur A 6

Homburg Bis voraussichtlich Samstag, 2. Februar, Teilsperrung der Autobahnauffahrt in Homburg.

Ab Montag, 27. Januar wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit Gehölzarbeiten im so genannten Innenohr der Autobahn A 6 an der Anschlussstelle Homburg beginnen. Dazu müssen die Auf- und Abfahrt an der Richtungsfahrbahn Kaiserslautern komplett gesperrt werden. Die Auffahrt in Richtung Saarbrücken und die Abfahrt aus Richtung Kaiserslautern sind von der Sperrung nicht betroffen, heißt es in der Pressemitteilung der Landesbehörde.