A 6-Anschluss in Homburg : Neue Ausbauphase am A 6-Anschluss beginnt am Montag

Neue Ausbauphase am A 6-Anschluss beginnt am Montag

A 6-Anschluss in Homburg

Das große Thema Autobahnanschluss-Umbau und-Neubau an der A6 beschäftigte den Bexbacher Stadtrat.

Homburg Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) startet am Montag, 17. August, die nächste Bauphase des Um- und Ausbaus der Anschlussstelle Homburg an der A 6. Dabei wird eine neue Rampe als drittes Anschlussstellenohr gebaut, und das bestehende Anschlussstellenohr der Fahrtrichtung Mannheim umgebaut.

Weiterhin werden in den jeweiligen Anschlussstellenohren Regenrückhaltebecken erstellt. Diese nehmen das gesamte Oberflächenwasser der Anschlussstelle auf und geben es gedrosselt an die bestehende Entwässerungseinrichtung ab.

Im Bereich der Fahrbahn der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim wird ein neuer Verflechtungsstreifen angebaut. Die Fahrbahn wird zusätzlich auf einer Länge von etwa einem Kilometer grundhaft erneuert und die Höhenlage angepasst. Das südliche Brückenbaubauwerk für die Unterquerung der B 423 wird abgerissen und neu aufgebaut. Während der Bauzeit ist die Fahrtrichtung Mannheim und die Auf/Abfahrt der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn, mit jeweils zwei Fahrstreifen in jede Fahrtrichtung, geführt. Die eingerichteten Umleitungen für den Verkehr von und zur A 6, Fahrtrichtung Mannheim, bleiben weiterhin bestehen.