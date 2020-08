Baustelle in Kirrberg : Ab Montag Arbeiten in der Lambsbachstraße

Investitionen ARCHIV - Verkehrsschilder f¸r eine Baustelle stehen am 17.03.2014 in Stuttgart (Baden-W¸rttemberg) hintereinander. Foto: Sebastian Kahnert/dpa (zu dpa ´Gewerkschaften fordern mehr Investitionen statt ´schwarzer Nullªª vom 27.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Kirrberg Die Stadtwerke Homburg beginnen an diesem Montag, 3. August, mit Arbeiten an der Baustelle in der Lambsbachstraße im Stadtteil Kirrberg. Vor einigen Tagen stellte das Versorgungsunternehmen hier eine neue Gasdruckregelmessanlage.

Diese wird in das bestehende Erdgasnetz eingebunden und anschließend in Betrieb genommen. Während der Tiefbauarbeiten kommt es zur Vollsperrung eines kleinen Teilbereiches der Lambsbachstraße, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Busverkehr ist davon nicht betroffen. Die Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Anfang September.