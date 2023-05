Beliebte Konzertreihe startet Ab dem 2. Juni ist Musiksommerzeit in Homburg: Das steckt im Programm

Die bekannten quadratischen Programmheftchen in Blau sind noch so druckfrisch, dass man sie sogar riechen kann. Raimund Konrad und Norbert Zimmer haben sie in die Redaktion mitgebracht, zusammen mit der guten, aber zum Glück wieder selbstverständlichen Nachricht: Es wird einen Musiksommer in Homburg geben. Und dieser beginnt nach Pfingsten und dem Homburger Maifest, genauer am Freitagabend, 2. Juni. Organisiert wird er von der Interessengemeinschaft Homburger Altstadt, eben mit dem Kulturbeigeordneten Konrad als Vorsitzendem sowie Zimmer von der Homburger Kulturgesellschaft. Beide sind froh, dass es wieder läuft. Immerhin hatten sie in den Corona-Sommern 2020 und 2021 komplett pausieren müssen. Das sorgt auch dafür, dass etwas später Geburtstag gefeiert wird: Erst für den Sommer 2024 können sie die 20. Runde des Musiksommers ankündigen. Nun freuen sie sich aber erst einmal auf die Auflage Nummer 19, mit der sie an die Erfolge des vergangenen Jahres anschließen wollen.