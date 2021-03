Wegen dringenden Ausbesserungsarbeiten : A8 bei Limbach wird am Freitag zum Teil gesperrt

Einöd/Limbach Wer zwischen Freitag, 5. März, und Sonntag, 7. März auf der A8 zwischen Limbach und Einöd unterwegs sein will, muss aufpassen: Die Autobahn GmbH des Bundes repariert zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, akute Fahrbahnschäden auf der Normalspur Richtung Pirmasens.

Weil dort die Straße nicht ausreichend breit ist, aber auch aus Gründen der Arbeitsstättensicherheit, wird die Richtungsfahrbahn Pirmasens komplett gesperrt. Der Verkehr wird während der Instandsetzungsarbeiten an der AS Limbach abgeleitet und über die L 119 - Auf der Windschnorr, die L 222 - Zweibrücker Straße und die B 423 - Homburger Straße zur A 8-AS Einöd zurückgeführt. Auch wenn man die Arbeiten extra am Wochenende durchführen, an dem weniger Verkehr anfällt, schließt die Autobahn GmbH Verkehrsstörungen auf der Umleitungsstrecke nicht aus. Schlechtes Wetter könnte die Arbeiten auch verlängern.