Großbaustelle in Homburg an A6 : A6-Anschlussstelle: Ausfahrt wird freigegeben

Großbaustelle in Homburg an A6

Homburg Beim Ausbau der bestehenden Anschlussstelle Homburg zur Autobahn A 6 ist ein wichtiger Meilenstein erreicht. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, kann voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 8. Dezember, die Ausfahrt an der Richtungsfahrbahn Saarbrücken für den Verkehr freigegeben werden.

Wer also aus Richtung Kaiserslautern in Richtung Saarbrücken fährt, kann in Homburg abfahren. An diesem Tag muss der Verkehr in Richtung Saarbrücken im Bereich der Anschlussstelle auf einen Fahrstreifen eingeschränkt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Den Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, gegebenenfalls mehr Fahrzeit einzuplanen, heißt es in der Pressemitteilung.