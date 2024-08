Klassik-Open-Air Europas Vielfalt mit politischem Nachhall

„Vielen Dank an Sie, die Sie hierhergekommen sind, die Sie für die Kultur bezahlen, obwohl der Sommer ein schlechtes Händchen hat. Und ich sage eines: Unterstützen Sie die Kultur. Wir müssen die Kultur verteidigen, genauso wie die Demokratie. Das ist das Wichtigste.“ Roland Kunz vom Kulturradio SR 2, erneut Moderator des Homburger Klassik-Open-Airs, war am Samstagabend nicht der einzige, der dem großen Moment der klassischen Musik auf dem Christian-Weber-Platz ein durchaus auch politisches Gewand ankleidete. Denn: Schon Jonathan Kaell, der Dirigent und Leiter des Homburger Sinfonieorchesters, hatte dem Titel des Konzerts, „Legenden Europas“, im Vorwort des Programmheftes eben auch eine politische Facette gegeben und hatte dort von einem politischen „Rechtsdruck“ auf die Staatengemeinschaft gesprochen. Kurz vor Beginn des Konzertes präzisierte Kaell seine Worte. „Wir Künstler sind immer irgendwo politisch unterwegs – weil wir emotional beeinflussen.“ Kunst und Rechts, so der Luxemburger und überzeugte Europäer Kaell, passe nicht zusammen. „Wenn man sie von der rechten Seite nutzt, dann wird sie immer missbraucht.“