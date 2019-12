Rote Ampel nicht beachtet : 81-Jährige fährt ungebremst in Kreuzung

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg Einen Verkehrsunfall am Donnerstag, 12. Dezember, gegen 16 Uhr, hat die Homburger Polizei an der Kreuzung Bexbacher Straße/Richard-Wagner-Straße verzeichnet. Demnach befuhr eine 32-jährige Homburgerin mit ihrem Ford C-Max die Bexbacher Straße in Fahrtrichtung Innenstadt und bog an der Kreuzung bei grüner Ampel nach links in die Richard-Wagner-Straße ab.